Игра престолов (сериал, 2019) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

О сериале
Дейенерис и Санса обсуждают судьбу Джейме Ланнистера, который без разрешения Серсеи пришел в одиночку сражаться с нежитью. Во время военного совета Бран предлагает использовать себя в качестве приманки для Короля Ночи, а Теон вместе с Железнорожденными добровольно берет на себя защиту младшего Старка. Между тем Джон открывает Дейенерис правду о своем происхождении, но она сомневается в надежности информации.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади