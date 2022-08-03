Игра престолов (сериал, 2019) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

Дейенерис и Санса обсуждают судьбу Джейме Ланнистера, который без разрешения Серсеи пришел в одиночку сражаться с нежитью. Во время военного совета Бран предлагает использовать себя в качестве приманки для Короля Ночи, а Теон вместе с Железнорожденными добровольно берет на себя защиту младшего Старка. Между тем Джон открывает Дейенерис правду о своем происхождении, но она сомневается в надежности информации.



