Суровые времена наступают в мире Семи Королевств. Пока три влиятельных дома борются за власть, юная принцесса в изгнании продолжает свое опасное путешествие к Железному Трону. Оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте драму «Игра престолов». Смотрите 2 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.



Во втором сезоне Джоффри Баратеон становится королем, но его дяди, братья покойного Роберта, не сидят сложа руки и начинают гражданскую войну. Тириону Ланнистеру, назначенному Десницей, приходится использовать все свои умения, чтобы не позволить врагам захватить столицу в Битве при Черноводной. Между тем Робба Старка провозглашают Королем Севера, и он отправляется в земли Ланнистеров, чтобы отомстить за смерть отца. А Дейенерис, ставшая матерью драконов, оказывается втянутой в сложные интриги на пути к Трону.



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