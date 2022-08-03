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Игра престолов
2-й сезон

Сериал Игра престолов 2 сезон (2012 года) смотреть онлайн

9.52012, Game of Thrones 10 серий
Фэнтези, Боевик18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Суровые времена наступают в мире Семи Королевств. Пока три влиятельных дома борются за власть, юная принцесса в изгнании продолжает свое опасное путешествие к Железному Трону. Оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте драму «Игра престолов». Смотрите 2 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

Во втором сезоне Джоффри Баратеон становится королем, но его дяди, братья покойного Роберта, не сидят сложа руки и начинают гражданскую войну. Тириону Ланнистеру, назначенному Десницей, приходится использовать все свои умения, чтобы не позволить врагам захватить столицу в Битве при Черноводной. Между тем Робба Старка провозглашают Королем Севера, и он отправляется в земли Ланнистеров, чтобы отомстить за смерть отца. А Дейенерис, ставшая матерью драконов, оказывается втянутой в сложные интриги на пути к Трону.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»