Сериал Игра престолов 2 сезон (2012 года) смотреть онлайн
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 1
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 2
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 3
- 18+45 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 4
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 5
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 6
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 7
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 8
- 18+53 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 9
- 18+61 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Суровые времена наступают в мире Семи Королевств. Пока три влиятельных дома борются за власть, юная принцесса в изгнании продолжает свое опасное путешествие к Железному Трону. Оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте драму «Игра престолов». Смотрите 2 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
Во втором сезоне Джоффри Баратеон становится королем, но его дяди, братья покойного Роберта, не сидят сложа руки и начинают гражданскую войну. Тириону Ланнистеру, назначенному Десницей, приходится использовать все свои умения, чтобы не позволить врагам захватить столицу в Битве при Черноводной. Между тем Робба Старка провозглашают Королем Севера, и он отправляется в земли Ланнистеров, чтобы отомстить за смерть отца. А Дейенерис, ставшая матерью драконов, оказывается втянутой в сложные интриги на пути к Трону.
Не терпится узнать, как будут дальше развиваться события? Тогда не пропустите сериал «Игра престолов», 2 сезон! Смотрите 2 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади