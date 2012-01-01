4. Сад костей
Wink
Сериалы
Игра престолов
2-й сезон
4. Сад костей
9.52012, Game of Thrones
Драма, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Робб Старк одерживает очередную победу над войсками Ланнистеров и на поле боя встречает медсестру Талису, чья решительность и сила духа производят на него впечатление. Тем временем в Королевской Гавани Джоффри приказывает публично наказать Сансу Старк, но его дядя успевает спасти девушку. Тирион также узнает о связи своего кузена Ланселя с королевой и использует эту информацию, чтобы обеспечить себе влияние в Совете.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»