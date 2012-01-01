Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Робб Старк одерживает очередную победу над войсками Ланнистеров и на поле боя встречает медсестру Талису, чья решительность и сила духа производят на него впечатление. Тем временем в Королевской Гавани Джоффри приказывает публично наказать Сансу Старк, но его дядя успевает спасти девушку. Тирион также узнает о связи своего кузена Ланселя с королевой и использует эту информацию, чтобы обеспечить себе влияние в Совете.



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