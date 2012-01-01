Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

9. Черноводная
Игра престолов
2-й сезон
9. Черноводная
9.52012, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Во время защиты Королевской Гавани от морского вторжения армии Баратеона, Тириона сильно ранит один из членов гвардии Его Величества. Санса узнает, что ее и королеву убьют, если город падет. Между тем флот Станниса сталкивается с кораблем-ловушкой, на борту которого спрятан «дикий огонь».

Страна
Великобритания, США
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

