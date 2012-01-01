Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

В Семи Королевствах разгорается ожесточенная борьба за трон. Робб Старк собирает сторонников и направляется на юг, чтобы отомстить за убийство отца, тогда как Станнис Баратеон, брат погибшего короля Роберта, также претендует на престол. Тем временем королева Серсея отправляет городских стражников на поиски Арьи и бастардов своего мужа с целью уничтожить их.



