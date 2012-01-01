Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

В Королевской Гавани разгорается бунт против короля Джоффри. Тирион старается исправить ситуацию, но стража отказывается подчиняться ему. На Севере Теон захватывает Винтерфелл и безжалостно казнит Родрика Касселя, чтобы продемонстрировать свою силу. Тем временем в Кварте Дейенерис Таргариен обращается к Королю Специй с просьбой предоставить ей корабли, но получает отказ. Вернувшись в особняк одного из старейшин, она обнаруживает, что ее драконы были похищены.



Сможет ли Дейенерис найти и вернуть свое самое ценное сокровище, узнаете в новом эпизоде культового фэнтези «Игра престолов» (2 сезон) — 6 серия



