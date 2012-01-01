Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Теон Грейджой становится самопровозглашенным правителем Винтерфелла и пытается удержать контроль над замком после изгнания детей Старков. В Королевской Гавани Тирион и Бронн планируют защиту города, используя старинные манускрипты. Между тем Король Севера узнает о том, что его мать освободила Джейми в обмен на своих дочерей.



