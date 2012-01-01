Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

С помощью теневого существа, вызванного Мелисандрой, Станнису удается убить Ренли Баратеона. Однако все обвинения падают на Бриенну Тарт, и она вынуждена бежать вместе с Кейтилин Старк из лагеря. Между тем в столице Тирион Ланнистер обнаруживает, что Серсея запасается «диким огнем» — опасным оружием, которое она намерена использовать против Станниса.



