2. Ночные земли
Wink
Сериалы
Игра престолов
2-й сезон
2. Ночные земли
9.52012, Game of Thrones
Драма, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Тирион Ланнистер продолжает укреплять свои позиции в Совете, становится ключевым игроком и принимает важные решения. Между тем за Стеной Джон Сноу начинает подозревать нечто зловещее в действиях Крастера, а Дейенерис Таргариен сталкивается с новыми угрозами в Красной Пустоши, когда к ней возвращается конь с головой одного из ее всадников.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»