WinkСериалыИгра престолов2-й сезон2. Ночные земли
9.52012, Game of Thrones
Драма, Приключения18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 1
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 2
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 3
- 18+45 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 4
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 5
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 6
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 7
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 8
- 18+53 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 9
- 18+61 мин
Игра престолов
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Тирион Ланнистер продолжает укреплять свои позиции в Совете, становится ключевым игроком и принимает важные решения. Между тем за Стеной Джон Сноу начинает подозревать нечто зловещее в действиях Крастера, а Дейенерис Таргариен сталкивается с новыми угрозами в Красной Пустоши, когда к ней возвращается конь с головой одного из ее всадников.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади