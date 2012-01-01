Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Тирион Ланнистер продолжает укреплять свои позиции в Совете, становится ключевым игроком и принимает важные решения. Между тем за Стеной Джон Сноу начинает подозревать нечто зловещее в действиях Крастера, а Дейенерис Таргариен сталкивается с новыми угрозами в Красной Пустоши, когда к ней возвращается конь с головой одного из ее всадников.



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