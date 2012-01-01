Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыИгра престолов2-й сезон3. Что мертво, никогда не умрет
9.52012, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
О сериале
Джон Сноу сталкивается с жестокой реальностью, когда командующий признается, что он знал о жертвоприношениях Крастера. Кейтилин Старк прибывает в лагерь Ренли Баратеона и становится свидетельницей вступления в его Королевскую гвардию великолепной Бриенны Тарт. Однако наиболее драматические события разворачиваются на Железных островах, где Теон Грейджой предает Старков и клянется в верности своему отцу.
Приглашаем вас окунуться в мир, где каждое слово и каждый шаг могут изменить судьбы героев. Не пропустите драму «Игра престолов» (2 сезон) — 3 серия доступна в отличном качестве онлайн с подпиской Amediateka на Wink!
