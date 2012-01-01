Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

3. Что мертво, никогда не умрет
9.52012, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Джон Сноу сталкивается с жестокой реальностью, когда командующий признается, что он знал о жертвоприношениях Крастера. Кейтилин Старк прибывает в лагерь Ренли Баратеона и становится свидетельницей вступления в его Королевскую гвардию великолепной Бриенны Тарт. Однако наиболее драматические события разворачиваются на Железных островах, где Теон Грейджой предает Старков и клянется в верности своему отцу.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»