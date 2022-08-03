Сериал Игра престолов 3 сезон (2013 года) смотреть онлайн
- 18+53 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 1
- 18+57 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 2
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 3
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 4
- 18+54 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 5
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 6
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 7
- 18+54 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 8
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 9
- 18+60 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 10
О сериале
После кровавой войны Ланнистеры, Старки и Баратеоны восстанавливают силы и заключают альянсы, которые приводят на поле битвы новых игроков. Чтобы не пропустить один из самых жестоких сезонов за всю историю сериала, включайте драму «Игра престолов». Смотрите 3 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
В третьем сезоне младшие члены семьи Старков вынуждены покинуть Винтерфелл, который оказывается в руках Теона Грейджоя. Джон Сноу присоединяется к Одичалым и с их лидером отправляется на вылазку в далекие северные земли. Тем временем Робб Старк нарушает обещание жениться на дочери Уолдера Фрея, а Сансу выдают замуж за Тириона Ланнистера. На Востоке Дейенерис прибывает в Астапор и освобождает армию рабов, известную как Безупречные.
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СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади