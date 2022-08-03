После кровавой войны Ланнистеры, Старки и Баратеоны восстанавливают силы и заключают альянсы, которые приводят на поле битвы новых игроков. Чтобы не пропустить один из самых жестоких сезонов за всю историю сериала, включайте драму «Игра престолов». Смотрите 3 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.



В третьем сезоне младшие члены семьи Старков вынуждены покинуть Винтерфелл, который оказывается в руках Теона Грейджоя. Джон Сноу присоединяется к Одичалым и с их лидером отправляется на вылазку в далекие северные земли. Тем временем Робб Старк нарушает обещание жениться на дочери Уолдера Фрея, а Сансу выдают замуж за Тириона Ланнистера. На Востоке Дейенерис прибывает в Астапор и освобождает армию рабов, известную как Безупречные.



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