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Игра престолов
3-й сезон

Сериал Игра престолов 3 сезон (2013 года) смотреть онлайн

9.52013, Game of Thrones 10 серий
Фэнтези, Боевик18+
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Сезоны и серии

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О сериале

После кровавой войны Ланнистеры, Старки и Баратеоны восстанавливают силы и заключают альянсы, которые приводят на поле битвы новых игроков. Чтобы не пропустить один из самых жестоких сезонов за всю историю сериала, включайте драму «Игра престолов». Смотрите 3 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

В третьем сезоне младшие члены семьи Старков вынуждены покинуть Винтерфелл, который оказывается в руках Теона Грейджоя. Джон Сноу присоединяется к Одичалым и с их лидером отправляется на вылазку в далекие северные земли. Тем временем Робб Старк нарушает обещание жениться на дочери Уолдера Фрея, а Сансу выдают замуж за Тириона Ланнистера. На Востоке Дейенерис прибывает в Астапор и освобождает армию рабов, известную как Безупречные.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»