Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

В столице Тирион Ланнистер и Санса Старк вступают в брак, в то время как Мелис�андра привозит Джендри к Станнису на Драконий Камень. Между тем за Стеной Сэм и Лилли останавливаются на ночь в заброшенной хижине, где сталкиваются с Белым Ходоком, который хочет отобрать у них младенца.



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