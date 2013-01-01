8. Младшие Сыны
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Сериалы
Игра престолов
3-й сезон
8. Младшие Сыны
9.52013, Game of Thrones
Фэнтези, Драмы18+
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Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

В столице Тирион Ланнистер и Санса Старк вступают в брак, в то время как Мелисандра привозит Джендри к Станнису на Драконий Камень. Между тем за Стеной Сэм и Лилли останавливаются на ночь в заброшенной хижине, где сталкиваются с Белым Ходоком, который хочет отобрать у них младенца.

Приглашаем вас в мир, где союзы скрепляются, а предательство таится за каждым углом. Не пропустите новый эпизод эпичного фэнтези «Игра престолов» (3 сезон) — 8 серия уже доступна в высоком качестве онлайн с подпиской Amediateka на Wink!

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Информация

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»