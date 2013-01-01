Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Дейенерис прибывает в Юнкай, где встречается с посланником города, который хочет подкупить ее золотом и кораблями. Пока Тирион Ланнистер и Санса Старк пытаются принять идею своего будущего брака, Тайвин и Джоффри обсуждают слухи о Дейенерис и ее драконах. Между тем в Харренхоле Джейме бросает вызов опасности, стремясь спасти Бриенну Тарт, которая вынуждена сразиться с настоящим медведем, имея в руках лишь деревянный меч.



