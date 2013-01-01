Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

7. Прекрасная дева и бурый медведь
7. Прекрасная дева и бурый медведь
9.52013, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 7

Дейенерис прибывает в Юнкай, где встречается с посланником города, который хочет подкупить ее золотом и кораблями. Пока Тирион Ланнистер и Санса Старк пытаются принять идею своего будущего брака, Тайвин и Джоффри обсуждают слухи о Дейенерис и ее драконах. Между тем в Харренхоле Джейме бросает вызов опасности, стремясь спасти Бриенну Тарт, которая вынуждена сразиться с настоящим медведем, имея в руках лишь деревянный меч.

Сможет ли Джейме освободить Бриенну, узнаете в новом эпизоде фэнтезийной драмы «Игра престолов» (3 сезон) — 7 серия ждет вас онлайн в отличном качестве в подписке Amediateka на Wink!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

