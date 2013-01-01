5. Поцелованная огнём
Wink
Сериалы
Игра престолов
3-й сезон
5. Поцелованная огнём
9.52013, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Санса Старк становится объектом интриг между Варисом и Оленной Тирелл, пока на севере Джон нарушает клятву дозорного, поддавшись чарам Игритт. В Риверране Робб Старк сталкивается с предательством в своих рядах, что заставляет его принять роковое решение. Тем временем Арья и Братство Без Знамен вступают в конфликт с Сандором Клиганом.

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»