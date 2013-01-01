WinkСериалыИгра престолов3-й сезон5. Поцелованная огнём
9.52013, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 1
- 18+57 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 2
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 3
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 4
- 18+55 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 5
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 6
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 7
- 18+55 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 8
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 9
- 18+61 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 10
Сюжет
Санса Старк становится объектом интриг между Варисом и Оленной Тирелл, пока на севере Джон нарушает клятву дозорного, поддавшись чарам Игритт. В Риверране Робб Старк сталкивается с предательством в своих рядах, что заставляет его принять роковое решение. Тем временем Арья и Братство Без Знамен вступают в конфликт с Сандором Клиганом.
Какие еще трудности ожидают главных героев, узнаете в эпичном фэнтези «Игра престолов» (3 сезон) — 5 серия уже ждет вас в высоком качестве и без рекламы с подпиской Amediateka на Wink!
Сериал 5 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- С�ТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади