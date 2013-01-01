Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Санса Старк становится объектом интриг между Варисом и Оленной Тирелл, пока на севере Джон нарушает клятву дозорного, поддавшись чарам Игритт. В Риверране Робб Старк сталкивается с предательством в своих рядах, что заставляет его принять роковое решение. Тем временем Арья и Братство Без Знамен вступают в конфликт с Сандором Клиганом.



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