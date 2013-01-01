Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Пока Ланнистеры наводят порядок в Королевской Гавани после победы в Битве за Черноводную, Робб с армией занимает опустевший замок Харренхол. Между тем Джон Сноу встречается с Мансом Налетчиком, а Дейенерис Таргариен покидает Кварт и направляется в Астапор, чтобы нанять армию рабов.



