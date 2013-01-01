Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Санса Старк открывает Маргери и ее бабушке страшную правду о жестокости Джоффри. В то время как за Стеной Джон Сноу старается доказать свою преданность Мансу Налетчику, Робб Старк в Речных землях узнает о гибели деда и разрушении Винтерфелла. Между тем Арья, Джендри и Пирожок встречают Братство Без Знамен с плененным Сандором Клиганом.



Не терпится узнать, удастся ли Арье осуществить свою месть? Тогда скорее включайте популярную фэнтезийную сагу «Игра престолов» (3 сезон) — 2 серия доступна в высоком качестве и без рекламы в подписке Amediateka на Wink!



Сериал 2 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.