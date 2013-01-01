Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Джейме Ланнистер страдает от потери своей руки и от унижений со стороны Локка, но Бриенна убеждает его бороться за жизнь и отомстить. На севере Бран Старк видит пророческие сны, а Сэм и Лилли борются за жизнь ее новорожденного сына. Между тем в Астапоре Дейенерис приказывает новым воинам освободить город от работорговцев и демонстрирует мощь и силу своего дракона.



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