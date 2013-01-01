Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

После Красной свадьбы Русе Болтон становится Королем Севера, а Уолдер Фрей захватывает Риверран благодаря коварному сговору с Ланнистерами. Между тем на Драконьем Камне Станнис и Мелисандра готовятся к новой войне, в то время как Давос Сиворт помогает Джендри сбежать, чтобы спасти его от жертвоприношения.



Не терпится узнать, как дальше будут развиваться события? Тогда скорее включайте финальный эпизод популярной фэнтезийной саги «Игра престолов» (3 сезон) — 10 серия смотреть в отличном качестве онлайн вы можете уже сейчас с подпиской Amediateka на Wink!



Сериал 10 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.