Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Джон Сноу, Тормунд и Игритт собираются преодолеть Стену, в то время как Оленна Тирелл и Тайвин Ланнистер обсуждают дальнейшую судьбу Лораса. Тирион раскрывает Сансе планы своего отца, а в Харренхоле Русе Болтон предлагает Джейме Ланнистеру сделку, которая может кардинально изменить его жизнь.



