Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Манс Налетчик поручает Джону Сноу, Игритт и Тормунду перебраться через Стену. В Королевской Гавани Тирион становится новым мастером над монетой и обнаруживает, что его предшественник оставил королевство в гигантских долгах перед Тайвином Ланнистером и банком Браавоса. Тем временем Дейенерис принимает решение продать своего самого крупного дракона, чтобы приобрести Безупречных.



