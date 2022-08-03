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Игра престолов
5-й сезон

Сериал Игра престолов 5 сезон (2015 года) смотреть онлайн

9.52015, Game of Thrones 10 серий
Фэнтези, Боевик18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Пятый сезон самого масштабного сериала современности установил рекорд по количеству наград «Эмми». Неудивительно, ведь политические интриги и неожиданные сюжетные повороты делают проект еще более эпичным, а уровень жестокости достигает своего пика. Смотрите 5 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

В пятом сезоне Арья отправляется в Браавос, где присоединяется к гильдии профессиональных убийц. Ее старшая сестра Санса вновь вынуждена выйти замуж по воле Мизинца. В это время Джон Сноу становится лидером Ночного Дозора, а союз Тиреллов и Ланнистеров разрушается из-за вторжения в столицу религиозных фанатиков под руководством загадочного монаха.

Чтобы узнать дальнейшую судьбу героев, оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте драму «Игра престолов», 5 сезон. Смотрите 5 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»