Сериал Игра престолов 5 сезон (2015 года) смотреть онлайн
- 18+48 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 1
- 18+53 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 2
- 18+57 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 3
- 18+48 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 4
- 18+55 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 5
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 6
- 18+57 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 7
- 18+58 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 8
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 9
- 18+57 мин
Игра престолов
Сезон 5 Серия 10
О сериале
Пятый сезон самого масштабного сериала современности установил рекорд по количеству наград «Эмми». Неудивительно, ведь политические интриги и неожиданные сюжетные повороты делают проект еще более эпичным, а уровень жестокости достигает своего пика. Смотрите 5 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
В пятом сезоне Арья отправляется в Браавос, где присоединяется к гильдии профессиональных убийц. Ее старшая сестра Санса вновь вынуждена выйти замуж по воле Мизинца. В это время Джон Сноу становится лидером Ночного Дозора, а союз Тиреллов и Ланнистеров разрушается из-за вторжения в столицу религиозных фанатиков под руководством загадочного монаха.
Чтобы узнать дальнейшую судьбу героев, оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте драму «Игра престолов», 5 сезон. Смотрите 5 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади