Пятый сезон самого масштабного сериала современности установил рекорд по количеству наград «Эмми». Неудивительно, ведь политические интриги и неожиданные сюжетные повороты делают проект еще более эпичным, а уровень жестокости достигает своего пика. Смотрите 5 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.



В пятом сезоне Арья отправляется в Браавос, где присоединяется к гильдии профессиональных убийц. Ее старшая сестра Санса вновь вынуждена выйти замуж по воле Мизинца. В это время Джон Сноу становится лидером Ночного Дозора, а союз Тиреллов и Ланнистеров разрушается из-за вторжения в столицу религиозных фанатиков под руководством загадочного монаха.



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