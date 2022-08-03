9. Танец Драконов
Wink
Сериалы
Игра престолов
5-й сезон
9. Танец Драконов
9.52015, Game of Thrones
Фэнтези, Боевик18+
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Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Джон Сноу возвращается из-за Стены и позволяет выжившим одичалым пройти через Врата, что вызывает недовольство среди дозорных. Станнис в отчаянии приносит в жертву свою дочь Владыке Света, а Дейенерис оказывается в ловушке, подвергшись нападению Сынов Гарпии.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»