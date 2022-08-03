Джон Сноу возвращается из-за Стены и позволяет выжившим одичалым пройти через Врата, что вызывает недовольство среди дозорных. Станнис в отчаянии приносит в жертву свою дочь Владыке Света, а Дейенерис оказывается в ловушке, подвергшись нападению Сынов Гарпии.



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