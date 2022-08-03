6. Непокорны, несгибаемы, не сломлены
Wink
Сериалы
Игра престолов
5-й сезон
6. Непокорны, несгибаемы, не сломлены
9.52015, Game of Thrones
Фэнтези, Боевик18+
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Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В то время как Арья учится менять лица, Джорах и Тирион оказываются в плену у работорговцев. В Королевской Гавани Бейлиш сообщает Серсее о предстоящей свадьбе Сансы с Рамси и уговаривает ее позволить ему устранить Болтонов и Станниса, чтобы стать Хранителем Севера. Между тем Бронн и Джейме проникают в Водяные Сады, пытаясь спасти Мирцеллу, но их задерживает дорнийская стража.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»