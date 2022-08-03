В то время как Арья учится менять лица, Джорах и Тирион оказываются в плену у работорговцев. В Королевской Гавани Бейлиш сообщает Серсее о предстоящей свадьбе Сансы с Рамси и уговаривает ее позволить ему устранить Болтонов и Станниса, чтобы стать Хранителем Севера. Между тем Бронн и Джейме проникают в Водяные Сады, пытаясь спасти Мирцеллу, но их задерживает дорнийская стража.



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