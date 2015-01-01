Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

2. Чёрно-белый дом
Игра престолов
5-й сезон
2. Чёрно-белый дом
9.52015, Game of Thrones
Фэнтези, Драма18+
В Браавосе Арья стучится в двери Черно-Белого Дома, но ей отказывают во входе. Станнис предлагает официально признать Джона Сноу наследником Старков и назначить его лордом Винтерфелла, если тот поклянется служить ему. Между тем Подрик и Бриенна останавливаются в таверне, где случайно встречают Петира Бейлиша и Сансу Старк.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

