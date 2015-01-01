Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Джон Сноу разрешает Одичалым пересечь Стену и присоединиться к Ночному Дозору в борьбе против Белых Ходоков, но это решение вызывает недовольство среди его братьев. Тем временем в Миэрине Дейенерис Таргариен сталкивается с последствиями восстания, а в Винтерфелле Рамси Болтон продолжает демонстрировать свою жестокость в отношении Сансы и Теона.



