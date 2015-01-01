Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В королевской Гавани Серсея встречается с верховным лидером набирающего популярность религиозного движения, а ее сын вступает в брак с Маргери Тирелл. Мизинец сообщает Сансе, что он отправляется вместе с ней в Винтерфелл для обручения с Рамси Болтоном. Тем временем Джон Сноу отклоняет предложение Баратеона и принимает решение остаться на Стене.



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