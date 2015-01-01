Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

Для искупления своих грехов Серсея вынуждена пройти путь позора, обнажившись перед всеми жителями Королевской Гавани. Арья убивает Мерина Транта, но за это деяние ее наказывают слепотой. Дейенерис сталкивается с кхаласаром дотракийцев после того, как Дрогон показывает ей свое убежище, а дозорные предают Джона.



