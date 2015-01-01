10. Милосердие матери
Wink
Игра престолов
5-й сезон
10. Милосердие матери
9.52015, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Для искупления своих грехов Серсея вынуждена пройти путь позора, обнажившись перед всеми жителями Королевской Гавани. Арья убивает Мерина Транта, но за это деяние ее наказывают слепотой. Дейенерис сталкивается с кхаласаром дотракийцев после того, как Дрогон показывает ей свое убежище, а дозорные предают Джона.

