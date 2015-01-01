Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

Джон Сноу и Тормунд отправляются в Суровый Дом, чтобы убедить оставшихся одичалых присоединиться к их борьбе против Белых Ходоков. Лилли становится жертвой нападения дозорных, а Санса Старк пытается связаться с союзниками с помощью Теона, но он предает ее.



