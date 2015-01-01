Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

Дейенерис позволяет Тириону стать ее советником и снова изгоняет Джораха. В то время как в столице Серсея отказывается признать свои преступления, на Севере Теон рассказывает Сансе, что он не убивал ее братьев. Джон и Тормунд убеждают одичалых переселиться на юг от Стены и помочь Дозору, но внезапно на них нападают мертвые под командованием Белых Ходоков.



Смогут ли люди противостоять армии упырей, узнаете в новом эпизоде культовой драмы «Игра престолов» (5 сезон) — 8 серия доступна в высоком качестве в подписке Amediateka на Wink!



Сериал 8 5 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.