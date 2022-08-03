Пока Серсея вспоминает свое прошлое, Варис и Тирион обсуждают планы по восстановлению на троне последней из рода Таргариенов. В Миэрине Дейенерис сталкивается с новой угрозой со стороны Сынов Гарпии, а на Стене Джон Сноу пытается убедить Манса Налетчика присоединиться к Станнису в борьбе за Север.



Не упустите возможность окунуться в мир, полный интриг и борьбы за власть, вместе с нашим видеопорталом. Скорее включайте культовую драму «Игра престолов» (5 сезон) — 1 серия доступна в высоком качестве онлайн в подписке Amediateka на Wink!

