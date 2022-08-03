1. Грядущие войны
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Сериалы
Игра престолов
5-й сезон
1. Грядущие войны
9.52015, Game of Thrones
Фэнтези, Боевик18+
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Игра престолов (сериал, 2015) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Пока Серсея вспоминает свое прошлое, Варис и Тирион обсуждают планы по восстановлению на троне последней из рода Таргариенов. В Миэрине Дейенерис сталкивается с новой угрозой со стороны Сынов Гарпии, а на Стене Джон Сноу пытается убедить Манса Налетчика присоединиться к Станнису в борьбе за Север.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»