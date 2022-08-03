Сериал Игра престолов 4 сезон (2014 года) смотреть онлайн
- 18+54 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 1
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 2
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 3
- 18+53 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 4
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 5
- 18+46 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 6
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 7
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 8
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 9
- 18+61 мин
Игра престолов
Сезон 4 Серия 10
О сериале
Продолжение одного из самых популярных проектов за всю историю телевидения, основанного на цикле фэнтезийных романов Джорджа Мартина. Смотрите 4 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
В четвертом сезоне король Джоффри погибает на своей свадьбе. Тирион Ланнистер обвиняется в убийстве племянника и приговаривается к казни. Сансе Старк удается сбежать из Королевской гавани, но впереди ее ожидают трудности в лице озлобленной тетки и коварного Мизинца. Тем временем Рамси Сноу превращает Теона Грейджоя в своего слугу, а Дейенерис решает временно отложить борьбу за Железный Трон и сосредоточиться на устранении власти рабовладельцев.
Страсти накаляются, а интриги становятся все коварнее. Смотрите 4 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади