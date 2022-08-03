Продолжение одного из самых популярных проектов за всю историю телевидения, основанного на цикле фэнтезийных романов Джорджа Мартина. Смотрите 4 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.



В четвертом сезоне король Джоффри погибает на своей свадьбе. Тирион Ланнистер обвиняется в убийстве племянника и приговаривается к казни. Сансе Старк удается сбежать из Королевской гавани, но впереди ее ожидают трудности в лице озлобленной тетки и коварного Мизинца. Тем временем Рамси Сноу превращает Теона Грейджоя в своего слугу, а Дейенерис решает временно отложить борьбу за Железный Трон и сосредоточиться на устранении власти рабовладельцев.



Страсти накаляются, а интриги становятся все коварнее. Смотрите 4 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

