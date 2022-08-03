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Игра престолов
4-й сезон

Сериал Игра престолов 4 сезон (2014 года) смотреть онлайн

9.52014, Game of Thrones 10 серий
Фэнтези, Боевик18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Продолжение одного из самых популярных проектов за всю историю телевидения, основанного на цикле фэнтезийных романов Джорджа Мартина. Смотрите 4 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

В четвертом сезоне король Джоффри погибает на своей свадьбе. Тирион Ланнистер обвиняется в убийстве племянника и приговаривается к казни. Сансе Старк удается сбежать из Королевской гавани, но впереди ее ожидают трудности в лице озлобленной тетки и коварного Мизинца. Тем временем Рамси Сноу превращает Теона Грейджоя в своего слугу, а Дейенерис решает временно отложить борьбу за Железный Трон и сосредоточиться на устранении власти рабовладельцев.

Страсти накаляются, а интриги становятся все коварнее. Смотрите 4 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»