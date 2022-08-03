5. Первый этого имени
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Сериалы
Игра престолов
4-й сезон
5. Первый этого имени
9.52014, Game of Thrones
Фэнтези, Боевик18+
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Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Юный Томмен Баратеон становится новым королем Семи Королевств, в то время как Петир и Санса прибывают в Долину, где их встречает Лиза Аррен. Дейенерис Таргариен принимает решение остаться в Миэрине, чтобы править своим новым городом, а Подрик Пейн и Бриенна Тарт отправляются на север в поисках Сансы.

Продолжайте следить за жестокой борьбой за власть в Вестеросе и скорее включайте одно из самых популярных фэнтези современности «Игра престолов» (4 сезон) — 5 серия доступна онлайн в высоком качестве с подпиской Amediateka на Wink!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»