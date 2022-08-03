Юный Томмен Баратеон становится новым королем Семи Королевств, в то время как Петир и Санса прибывают в Долину, где их встречает Лиза Аррен. Дейенерис Таргариен принимает решение остаться в Миэрине, чтобы править своим новым городом, а Подрик Пейн и Бриенна Тарт отправляются на север в поисках Сансы.



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