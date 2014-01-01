Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

В центре сюжета судебный процесс Тириона Ланнистера, обвиняемого в убийстве короля Джоффри. Несмотря на свою невиновность, бывший десница осознает, что шансы на справедливый суд крайне невелики. Тем временем Яра Грейджой пытается спасти Теона, а Дейенерис сталкивается с моральной дилеммой при управлении Миэрином.



