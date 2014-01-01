Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

10. Дети
Игра престолов
4-й сезон
10. Дети
9.52014, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
В заключительном эпизоде четвертого сезона события разворачиваются в разных уголках Вестероса и за его пределами. Станнис Баратеон прибывает к Стене, чтобы атаковать лагерь одичалых, в то время как Бран Старк и его спутники достигают гигантского чардрева, где подросток встречает Трехглазого Ворона. Тирион бежит из столицы, а Дейенерис сталкивается с трудным решением относительно своих драконов.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

