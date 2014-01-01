Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

В заключительном эпизоде четвертого сезона события разворачиваются в разных уголках Вестероса и за его пределами. Станнис Баратеон прибывает к Стене, чтобы атаковать лагерь одичалых, в то время как Бран Старк и его спутники достигают гигантского чардрева, где подросток встречает Трехглазого Ворона. Тирион бежит из столицы, а Дейенерис сталкивается с трудным решением относительно своих драконов.



