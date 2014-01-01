4. Верный клятве
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Игра престолов
4-й сезон
4. Верный клятве
9.52014, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Пока жители Королевской Гавани справляются с последствиями убийства Джоффри, Санса Старк и Петир Бейлиш отправляются на корабле к тетке девушки, Лизе Аррен. Между тем Аллистер Торне дает разрешение Джону Сноу взять группу добровольцев к северу от Стены, чтобы устранить мятежников в убежище Крастера.

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Информация

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»