Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Пока жители Королевской Гавани справляются с последствиями убийства Джоффри, Санса Старк и Петир Бейлиш отправляются на кор�абле к тетке девушки, Лизе Аррен. Между тем Аллистер Торне дает разрешение Джону Сноу взять группу добровольцев к северу от Стены, чтобы устранить мятежников в убежище Крастера.



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