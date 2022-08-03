Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

3. Разрушительница оков
Игра престолов
4-й сезон
3. Разрушительница оков
9.52014, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Тириона заключают под стражу за убийство Джоффри, в то время как Санса сбегает из Королевской Гавани с помощью слуги Петира Бейлиша. Тайвин Ланнистер предлагает Оберину Мартеллу место судьи на судебном процессе Тириона, а Давос Сиворт связывается с Железным банком Браавоса для поддержки Станниса. Тем временем за Узким морем Дейенерис Таргариен начинает осаду города Миэрин.

Тем временем за Узким морем Дейенерис Таргариен начинает осаду города Миэрин.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

