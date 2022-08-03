Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Тириона заключают под стражу за убийство Джоффри, в то время как Санса сбегает из Королевской Гавани с помощью слуги Петира Бейлиша. Тайвин Ланнистер предлагает Оберину Мартеллу место судьи на судебном процессе Тириона, а Давос Сиворт связывается с Железным банком Браавоса для поддержки Станниса. Тем временем за Узким морем Дейенерис Таргариен начинает осаду города Миэрин.



Хотите узнать, как дальше будут развиваться драматические события в Вестеросе? Тогда скорее включайте культовую фэнтезийную драму «Игра престолов» (4 сезон) — 3 серия ждет вас прямо сейчас в высоком качестве в подписке Amediateka на Wink!

