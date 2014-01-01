Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

1. Два меча
1. Два меча
9.52014, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Тайвин Ланнистер перековывает меч, принадлежащий Неду Старку, в два новых клинка. Один из них он дарит своему сыну Джейме, назначая его новым лордом командором Королевской Гвардии. Между тем Тирион встречает Оберина Мартелла из Дорна, прибывшего на свадьбу Джоффри, а Тормунд вместе с остальными одичалыми готовится к захвату Черного Замка.

Сможет ли Джон Сноу предупредить братьев о готовящемся нападении, узнаете в новом эпизоде культового фэнтези «Игра престолов» (4 сезон) — 1 серия ждет вас в высоком качестве и без рекламы в подписке Amediateka на Wink!

