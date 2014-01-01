Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

Лорды Долины проводят допрос Петира Бейлиша и Сансы после гибели Лизы Аррен. Дейенерис узнает о предательстве Джораха Мормонта, тогда как Русе Болтон объявляет Рамси Сноу своим законным сыном после взятия стратегической крепости Ров Кейлин. Тем временем в столице разгорается смертельный бой между Григором Клиганом и Оберином Мартеллом за судьбу Тириона Ланнистера.



