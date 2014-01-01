Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

9. Дозорные на стене
9. Дозорные на стене
9.52014, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Армия одичалых под предводительством Манса Налетчика нападает на Ночной Дозор. Аллисер Торне и Джон Сноу встают на защиту Черного Замка. Игритт стремится отомстить своему бывшему возлюбленному, в то время как Сэм прячет Лилли и ее ребенка в погребе. Смогут ли защитники Ночного Дозора выстоять против атаки одичалых?

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

