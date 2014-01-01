Игра престолов (сериал, 2014) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Русе Болтон возвращается в свой замок, чтобы поручить Рамси новое задание — захватить Ров Кейлин. В это время Тирион просит Бронна обучить Джейме биться на мечах левой рукой, а в городе разворачивается роскошное празднование свадьбы Маргери Тирелл и Джоффри Баратеона, которое внезапно прерывается трагической гибелью одного из гостей.



