Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Бран и его спутники находят пристанище в заброшенной мельнице, где мальчик невольно использует способности варга, чтобы успокоить испуганного грозой Ходора. Люди Дейенерис вторгаются в Юнкай, сражаясь со стражами, и вскоре берут город под свой контроль. Тем временем Робб извиняется перед Уолдером Фреем за то, что не сдержал обещание жениться на его дочери, а Арья и Сандор Клиган прибывают к Близнецам, где становятся свидетелями страшного убийства.



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