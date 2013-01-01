9. Рейны из Кастамере
Wink
Сериалы
Игра престолов
3-й сезон
9. Рейны из Кастамере
9.52013, Game of Thrones
Фэнтези, Драмы18+
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Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Бран и его спутники находят пристанище в заброшенной мельнице, где мальчик невольно использует способности варга, чтобы успокоить испуганного грозой Ходора. Люди Дейенерис вторгаются в Юнкай, сражаясь со стражами, и вскоре берут город под свой контроль. Тем временем Робб извиняется перед Уолдером Фреем за то, что не сдержал обещание жениться на его дочери, а Арья и Сандор Клиган прибывают к Близнецам, где становятся свидетелями страшного убийства.

Не терпится узнать, что же ждет героев в доме Фреев? Тогда не пропустите один из самых шокирующих и трагических эпизодов в фэнтезийной драме «Игра престолов» (3 сезон) — 9 серия смотреть в высоком качестве вы можете прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»