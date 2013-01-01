Игра престолов (сериал, 2013) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 1
- 18+57 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 2
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 3
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 4
- 18+55 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 5
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 6
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 7
- 18+55 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 8
- 18+49 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 9
- 18+61 мин
Игра престолов
Сезон 3 Серия 10
Сюжет
Бран и его спутники находят пристанище в заброшенной мельнице, где мальчик невольно использует способности варга, чтобы успокоить испуганного грозой Ходора. Люди Дейенерис вторгаются в Юнкай, сражаясь со стражами, и вскоре берут город под свой контроль. Тем временем Робб извиняется перед Уолдером Фреем за то, что не сдержал обещание жениться на его дочери, а Арья и Сандор Клиган прибывают к Близнецам, где становятся свидетелями страшного убийства.
Не терпится узнать, что же ждет героев в доме Фреев? Тогда не пропустите один из самых шокирующих и трагических эпизодов в фэнтезийной драме «Игра престолов» (3 сезон) — 9 серия смотреть в высоком качестве вы можете прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэ�нсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади