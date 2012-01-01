7. Человек без чести
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Сериалы
Игра престолов
2-й сезон
7. Человек без чести
9.52012, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Игритт заманивает Джона Сноу прямиком в западню к одичалым. Тем временем в Винтерфелле Теон узнает о побеге Рикона и Брана и отправляется за ними в погоню. В Кварте Дейенерис Таргариен отчаянно ищет своих украденных драконов, а плененный Джейме пытается сбежать от Старков и убивает дальнего родственника.

Приглашаем вас на спектакль предательства и чести, где каждому персонажу предстоит столкнуться с непростыми моральными дилеммами. Не пропустите новый эпизод эпичной фэнтезийной саги «Игра престолов» (2 сезон) — 7 серия ждет вас в высоком качестве и без рекламы в подписке Amediateka на Wink!

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»