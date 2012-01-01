Игра престолов (сериал, 2012) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Игритт заманивает Джона Сноу прямиком в западню к одичалым. Тем временем в Винтерфелле Теон узнает о по�беге Рикона и Брана и отправляется за ними в погоню. В Кварте Дейенерис Таргариен отчаянно ищет своих украденных драконов, а плененный Джейме пытается сбежать от Старков и убивает дальнего родственника.



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