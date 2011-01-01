7. Победа или смерть
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
7. Победа или смерть
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

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О сериале

Эддард Старк рассказывает Серсее о том, что он знает ее секрет о происхождении их с Робертом детей. В ответ королева предостерегает его от возможных последствий. Джон Сноу присягает на верность Ночному Дозору, а Джорах Мормонт предотвращает покушение на Дейенерис. Разгневанный кхал Дрого клянется жене, что отвоюет Железный Трон ради их еще нерожденного сына.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»