Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Эддард Старк рассказывает Серсее о том, что он знает ее секрет о происхождении их с Робертом детей. В ответ королева предостер�егает его от возможных последствий. Джон Сноу присягает на верность Ночному Дозору, а Джорах Мормонт предотвращает покушение на Дейенерис. Разгневанный кхал Дрого клянется жене, что отвоюет Железный Трон ради их еще нерожденного сына.



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