Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Эддард Старк раскрывает загадку смерти своего предшественника, обнаружив секрет, способный изменить ход событий в королевст�ве. В то время как его старшая дочь Санса мечтает стать королевой, младшая Арья выбирает собственный путь. Тем временем далеко от Королевской Гавани, Дейенерис Таргариен узнает о том, что беременна.



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