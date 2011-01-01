4. Калеки, бастарды и всякий хлам
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
4. Калеки, бастарды и всякий хлам
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Эддард Старк раскрывает загадку смерти своего предшественника, обнаружив секрет, способный изменить ход событий в королевстве. В то время как его старшая дочь Санса мечтает стать королевой, младшая Арья выбирает собственный путь. Тем временем далеко от Королевской Гавани, Дейенерис Таргариен узнает о том, что беременна.

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Семи Королевствам, где вас ждут интриги и предательства. Скорее включайте культовую фэнтезийную сагу «Игра престолов», 4 серия ждет вас в любое время с подпиской Amediateka на Wink!

Сериал 4 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»