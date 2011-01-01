Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Санса оказывается в плену у нового жестокого короля Джоффри, который заставляет ее смотреть на то, что осталось от любимого отца и его слуг. Арья бежит из столицы, а союзники Робба Старка провозглашают его Королем Севера. Между тем Дейенерис Таргариен оплакивает потерю своего мужа и сына, ставших жертвами темной магии. Отвергнутая большинством дотракийцев, она смело вступает в пламя костра Дрого…



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