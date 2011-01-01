10. Огонь и кровь
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
10. Огонь и кровь
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Драма18+
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Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Санса оказывается в плену у нового жестокого короля Джоффри, который заставляет ее смотреть на то, что осталось от любимого отца и его слуг. Арья бежит из столицы, а союзники Робба Старка провозглашают его Королем Севера. Между тем Дейенерис Таргариен оплакивает потерю своего мужа и сына, ставших жертвами темной магии. Отвергнутая большинством дотракийцев, она смело вступает в пламя костра Дрого…

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»