8. Острие
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
8. Острие
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

В Королевской Гавани учитель фехтования защищает Арью от стражников и позволяет ей бежать. Под влиянием Серсеи Санса пишет письмо своему брату Роббу, умоляя признать Джоффри королем. Это вызывает ярость у Старка и побуждает его собрать союзников и двинуться на юг. Между тем Дейенерис Таргариен сталкивается с жестокостью дотракийцев, ограбивших мирную деревню.

Почувствуйте весь спектр эмоций этой эпической саги и не пропустите 1 сезон культового сериала «Игра престолов» (8 серия). Смотреть онлайн все серии вы можете в любое время в высоком качестве и без рекламы с подпиской Amediateka на Wink!

Сериал 8 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»