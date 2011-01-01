Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В Королевской Гавани учитель фехтования защищает Арью от стражников и позволяет ей бежать. Под влиянием Серсеи Санса пишет письмо своему брату Роббу, умоляя признать Джоффри королем. Это вызывает ярость у Старка и побуждает его собрать союзников и двинуться на юг. Между тем Дейенерис Таргариен сталкивается с жестокостью дотракийцев, ограбивших мирную деревню.



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