Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Попавший в темницу Эддард Старк стоит перед тяжелым выбором: признаться в несуществующих преступлениях, чтобы спасти дочерей, или сохранить честь, но подвергнуть их жизни опасности. Между тем Кейтилин Старк ведет переговоры с Уолдером Фреем о переправе через реку Трезубец, а Робб начинает свою первую битву в конфликте против Ланнистеров. Тем временем Дейенерис решительно выступает против нового лидера и бросает вызов традициям дотракийцев, чтобы позаботиться о раненом муже.



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