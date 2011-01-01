9. Бейлор
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
9. Бейлор
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

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О сериале

Попавший в темницу Эддард Старк стоит перед тяжелым выбором: признаться в несуществующих преступлениях, чтобы спасти дочерей, или сохранить честь, но подвергнуть их жизни опасности. Между тем Кейтилин Старк ведет переговоры с Уолдером Фреем о переправе через реку Трезубец, а Робб начинает свою первую битву в конфликте против Ланнистеров. Тем временем Дейенерис решительно выступает против нового лидера и бросает вызов традициям дотракийцев, чтобы позаботиться о раненом муже.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»