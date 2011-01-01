Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Эддард Старк прибывает в столицу и узнает об огромных долгах королевской казны, что заставляет его сомневаться в честности членов совета. Арья начинает обучаться фехтованию, а Джон Сноу вступает в конфликт с другими новобранцами в замке Ночного Дозора. Тем временем Кейтилин тайно отправляется за мужем в Королевскую Гавань, где встречает своего друга детства, казначея Петира Бейлиша.



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