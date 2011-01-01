3. Лорд Сноу
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
3. Лорд Сноу
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Эддард Старк прибывает в столицу и узнает об огромных долгах королевской казны, что заставляет его сомневаться в честности членов совета. Арья начинает обучаться фехтованию, а Джон Сноу вступает в конфликт с другими новобранцами в замке Ночного Дозора. Тем временем Кейтилин тайно отправляется за мужем в Королевскую Гавань, где встречает своего друга детства, казначея Петира Бейлиша.

Продолжайте следить за судьбами героев в мире, где честь сталкивается с предательством, а каждый выбор может стать роковым. Не пропустите новую главу культовой саги «Игра престолов» — 3 серия онлайн 1 сезона доступна прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»