Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Роберт Баратеон узнает о союзе дотракийцев с Таргариенами. Он собирается убить Дейенерис, но Эддард Старк выступает против этого решения. Кейтилин похищает Тириона Ланнистера и доставляет его к своей сестре Лизе Аррен в Долину, чтобы он предстал перед судом по обвинению в покушении на Брана. Тем временем Арья бродит по подземельям в Королевской Гавани и случайно становится свидетельницей тайного заговора, который может изменить будущее всего королевства.



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