5. Волк и лев
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
5. Волк и лев
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Роберт Баратеон узнает о союзе дотракийцев с Таргариенами. Он собирается убить Дейенерис, но Эддард Старк выступает против этого решения. Кейтилин похищает Тириона Ланнистера и доставляет его к своей сестре Лизе Аррен в Долину, чтобы он предстал перед судом по обвинению в покушении на Брана. Тем временем Арья бродит по подземельям в Королевской Гавани и случайно становится свидетельницей тайного заговора, который может изменить будущее всего королевства.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»