Биография

Химеш Патель — британский актер, сценарист и продюсер. Родился в Кембридже 13 октября 1990 года. Химеш проходил обучение в школе принца Уильяма в Аундле и там же сыграл в первом школьном спектакле. Некоторе время спустя Патель стал изучать актерское мастерство и с 2003 года играть в постановках с местной театральной труппой. Свою актерскую карьеру Химеш Патель начал с телевидения, а именно с сериала «Жители Ист-Энда». Это классическое британское шоу запустило карьеру многих английских актеров, и Химеш не стал исключением. В 2019 году он сыграл в приключенческом фильме «Аэронавты», где встретился на экране с Эдди Рэдмейном и Фелисити Джонс. В этом же году он исполнил главную роль в Yesterday Дэнни Бойла. Позже Патель появился в небольшой роли у Кристофера Нолана в фантастике «Довод», а в 2021 году его можно было увидеть в оскаровском номинанте «Не смотрите наверх» от Netflix и в сериале от Paramount «Станция одиннадцать».